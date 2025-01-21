Умное кольцо Rogbid SR09 оценили в 120 долларов

Компания Rogbid пополнила ассортимент умных колец моделью Rogbid SR09, которая получила винтажный дизайн. Новинка характеризуется защитой от воды в соответствии со степенью IP69K, водонепроницаемостью на уровне 5 АТМ (до 50 метров), мониторингом уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений, качества сна, несколькими спортивными режимами, как, например, плавание, бег и езда на велосипеде, фирменным приложением, автономностью до 240 часов и комплектным зарядным кейсом. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 120 долларов, однако первым покупателям кольцо достанется со скидкой в 50%.

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