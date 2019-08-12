Уникальное электронное устройство

В документации к изобретению указано, что это металлооксидный полупроводник на полимерной основе, который может обрабатываться при температуре ниже 300 °C во время производства. Многофункциональность устройства в перспективе позволит существенно расширить возможность современных человеко-машинных интерфейсов. С помощью такой электронной «ткани» можно организовать точную связь между робо руками и человеком во время работы с химическими веществами или радиоактивными изотопами, прямой контакт с которыми для организма чреват серьезными последствиями.Толщина гаджета составляет всего несколько микрон. Он может как работать в качестве HMI-интерфейса для управления роботами с помощью жестов, так и выполнять роль чувствительного элемента, имитируя свойства кожи человека. Ещё одна из возможностей разработки — сбор и отправка информации.