Универсальная док-станция Logitech Logi Dock

Logi Dock - это новая универсальная док-станция, созданная командой Logitech, чтобы помочь работникам освободить свое рабочее пространство, одновременно улучшая вашу способность работать из дома, повышая продуктивность и улучшая рабочий процесс, предлагая единую точку подключения для всех периферийных устройств.

Logi Dock разработан, чтобы сделать работу еще удобнее. Сотрудники могут использовать интеграцию календаря Logi Dock, чтобы мгновенно присоединиться к любой конференции, просто нажав кнопку. Шесть микрофонов четко улавливают ваш голос, подавляя фоновый шум. Работа из дома не должна создавать проблем. Logi Dock - это универсальная док-станция, которая упрощает настройку домашнего офиса, уменьшает беспорядок на рабочем столе и помогает удаленным сотрудникам чувствовать себя как в своей тарелке. Logi Dock, сертифицированный для ведущих платформ видеоконференцсвязи и простой в настройке, объединяет все в один аккуратный блок, который устраняет необходимость в дополнительных периферийных устройствах. В зависимости от ваших предпочтений Logi Dock доступен в белом и графитовом цвете.

Новая док-станция Logi Dock стоит 399 долларов и скоро будет доступна для покупки, предоставляя пользователям универсальную док-станцию, способную заряжать до 5 периферийных USB-устройств, а также подключать два монитора независимо от того, используете ли вы Windows, Apple Mac или Chromebook.