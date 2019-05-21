Универсальная обувь Flip-Flop Link — это новый вид обуви. Это комбинация подошвы и носков. Таким образом, их называют флип-обувью. С этой обувью вы получите безопасность за счет полностью закрытых ступней и вентилируемую свободу ваших ног. Они безопаснее, чем шлепанцы, потому что их подошва сильнее. Кроме того, вы можете носить эту удобную обувь во многих ситуациях.

Обувь Flip-Flop Link отлично подходит для прогулок по пляжу и езды на велосипеде, поскольку защищает подошвы ваших ног от шероховатых поверхностей. Хотя они не предназначены для бега, вы сможете работать в них гораздо лучше, чем в обычных кедах.