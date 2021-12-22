Универсальная система крепления Kinetic Arm может удерживать практически все

Независимо от того, являетесь ли вы фотографом или вам просто нужно зафиксировать устройства или оборудование в разных положениях то вам поможет универсальная система крепления Kinetic Arm. Устройство доступно в большом количестве различных конфигураций и комплектов, предлагающих выбор различных креплений, кронштейнов и виджетов. Система крепления может быть легко адаптирована к широкому спектру различных приложений, позволяя удерживать все, что вы можете себе представить.

Его два шаровых шарнира позволяют вращать предметы в диапазоне 360º и надежно удерживать их. Эта рука была специально создана, чтобы сократить разрыв между фотооборудованием и оснасткой продукта, дав им возможность работать вместе. Во время фотосессии вы можете попасть в такую ​​ситуацию, как запутанный беспорядок стоек или часть оборудования будет мешаться и занимать огромное полезное пространство для передвижения.

Стрела из нержавеющей стали обработана на станке с ЧПУ с соблюдением высоких стандартов точности, что обеспечивает плавную работу и длительный срок службы. Он водонепроницаем и может ежедневно подвергаться грубому обращению.

Комментарии и отзывы Kinetic Arm
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