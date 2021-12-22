Универсальная система крепления Kinetic Arm может удерживать практически все

Его два шаровых шарнира позволяют вращать предметы в диапазоне 360º и надежно удерживать их. Эта рука была специально создана, чтобы сократить разрыв между фотооборудованием и оснасткой продукта, дав им возможность работать вместе. Во время фотосессии вы можете попасть в такую ситуацию, как запутанный беспорядок стоек или часть оборудования будет мешаться и занимать огромное полезное пространство для передвижения.
Стрела из нержавеющей стали обработана на станке с ЧПУ с соблюдением высоких стандартов точности, что обеспечивает плавную работу и длительный срок службы. Он водонепроницаем и может ежедневно подвергаться грубому обращению.