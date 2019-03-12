Универсальная защитная крышка для объектива PolarPro Defender

Защитите свой объектив с помощью прочной крышки объектива PolarPro Defender.

Этот аксессуар защищает переднюю часть объектива от влаги, грязи и небольших ударов. Совместимый с большинством профессиональных объективов, Defender имеет конструкцию двойной плотности. Кроме того, он сочетает в себе гибкий полимерный корпус и твердую жесткую линзу. Благодаря своей конструкции прочная крышка объектива гарантирует надежную посадку на объективе. Кроме того, жесткая литая пластина линзы из АБС защищает стекло во время транспортировки. Гибкий эластомер прост в установке и обеспечивает плотное прилегание. Благодаря прочной конструкции крышка объектива обеспечивает дополнительную защиту для видеооператоров и фотографов. Крышка Defender поставляется в нескольких размерах, чтобы обеспечить идеальное прилегание ко всем типам камер.