Универсальный пульт Harmony Express от компании Logitech

2019-04-16, Автор - Ganibal; Продукт - Harmony Express; [108]
Компания Logitech выпустила компактный универсальный пульт Harmony Express, который заменяет множество кнопок на голосовое управление Amazon Alexa.

Как и предыдущие устройства, Harmony Express использует инфракрасную бластерную основу, которая находится под вашим телевизором и выдает управляющие сигналы на соседние устройства. Сопутствующее приложение проведет вас через процесс установки, который включает в себя подключение вашего телевизора и моделей AV-ресивера, а также подтверждение других устройств в вашей настройке.

Он автоматически обнаружит Apple TV 4K, PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Порт micro-USB в нижней части позволяет заряжать пульт. Поскольку для управления всей техников в Harmony Express используется ИК, существует небольшая задержка между нажатием кнопки на пульте и ответом на экране. Пульты Apple и Roku подключены к беспроводным приставкам напрямую, поэтому они всегда будут быстрее. Стоимость универсального пульта составляет 249 долларов.

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