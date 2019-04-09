Универсальный пульт Logitech Harmony 950 Universal

Компания Logitech выпустила универсальный пульт управления Logitech Harmony 950 Universal Remote.

Независимо от того, используете ли вы Apple TV или Roku, Logitech Harmony 950 совместим со всеми устройствами. Он работает с более чем 270 000 устройствами от 6000 различных брендов. У этого универсального пульта даже есть кнопки с подсветкой, активируемые движением. Универсальный пульт дистанционного управления Harmony 950 также имеет таймер отключения. Так что, если вы часто засыпаете перед телевизором, то пульт сам отключит за вас его.