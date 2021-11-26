Unsurv offline - приемник GNSS с открытым исходным кодом

После того, как ранее был анонсирован unsurv offline open source, удобный для конфиденциальности, компактный GNSS-приемник с ESP32 и NFC, его создатели Unsurv Technologies теперь сделали его доступным для покупки на веб-сайте Crowd Supply по цене от 89 долларов. Unsurv offline - это небольшая и легкая печатная плата, обеспечивающая конфиденциальность, на основе ESP32 с высококачественным GNSS-приемником, акселерометром и возможностями NFC. Используя комбинацию встроенных функций и данных OpenStreetMap (OSM), unsurv offline помогает вам собирать и анализировать данные о местоположении с учетом конфиденциальности. Этот проект с полностью открытым исходным кодом, изначально задуманный для лучшего понимания автономного видеонаблюдения, призван помочь вам найти и разработать различные варианты использования.

Вы можете легко получить доступ к своим непроверенным данным с помощью смартфона или любого считывающего устройства с поддержкой NFC Tag 4 и динамического тега NFC, встроенного в чехол. Крошечный акселерометр BMA400 помогает сэкономить драгоценную емкость аккумулятора за счет управления функциями энергосбережения. Его даже можно адаптировать как устройство ввода с распознаванием касания и двойного касания или как фитнес-трекер со счетчиком шагов и обнаружением бега или ходьбы
Комментарии и отзывы Unsurv offline
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