Успешно был представлен смартфон BLUBOO S2

В Барселоне успешно завершилась популярная выставка MWC 2018. На ней компания Bluboo впервые представила свой новый смартфон BLUBOO S2.

6-дюймовый дисплей SHARP с разрешением 2160 на 1080 пикселей, большая батарея на 4300 мАч и ОС Android 8.1. Особенностью является установка качественной 21 мегапиксельной камеры на поворотном блоке. Она выполняет как функцию основной камеры, так и селфи.

Корпус BLUBOO S2 сделан из алюминиевого каркаса с применением керамики на задней панели. А вращающаяся камера состоит из армированного материала и выдерживает сто тысяч поворотов.

Среди других новинок BLUBOO S3 с батареей на 8500 мАч, бюджетный красавец BLUBOO D5 и ударопрочный аппарат BLUBOO RX.