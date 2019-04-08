Устройство для лечения укусов от насекомых Vortix

Устраните признаки укуса насекомого с помощью устройства для лечения укусов от насекомых Vortix.

Обладая простой конструкцией, это устройство быстро и эффективно избавляет от раздражения и зуда от укусов насекомых. Vortix доставляет концентрированное тепло и вибрацию в пораженный участок, чтобы увеличить приток крови и кровообращение.

Просто высушите пораженный участок перед использованием и держите его в течение максимум 45 секунд каждый раз. Он не токсичен, безвреден для кожи и безопасен для детей в возрасте от 4. Vortix предлагает более безопасную альтернативу химической обработке укусов.