Утечка характеристик смартфона Nokia C1 Plus

Nokia C1 был телефоном 3C, но по слухам утечек, грядущий телефон Nokia C1 Plus будет иметь возможности 4G.

Также в утечке говорится, что Nokia C1 Plus по-прежнему будет оснащаться 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. За производительность устройства будет отвечать процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, какой именно процессор не упоминалось. Питать смартфон будет аккумулятор емкостью 2500 мАч.

Как и Nokia C1, новая версия Plus, скорее всего, будет иметь 5-мегапиксельную переднюю камеру и 5-мегапиксельную заднюю камеру. Больше к сожалению информации об устройстве нет.