Утечка инженерной машины Nokia 9

Nokia возродилась под управлением HMD Global, выпустив несколько смартфонов и сосредоточившись на безопасности программного обеспечения. У бренда есть большой каталог смартфонов под своим именем, от бюджетных до средних и флагманских моделей.

Nokia 9 PureView легко выделяется как самый выдающийся смартфон HMD Global. Флагманская модель, выпущенная в прошлом году, оснащена пятикамерной камерой с датчиком времени пролета (TOF) на задней панели. Это не увенчалась успехом, и HMD Global пришлось разорвать связи с Light компанией, которая разработала технологию камеры.

Пользователь сети в Китае, который искал классические смартфоны Nokia и случайно наткнулся на инженерную машину Nokia 9. Устройство по-прежнему оснащено пента камерой, а также шестым датчиком ToF, но в этом случае сзади есть физический сканер отпечатков пальцев. Цена смартфона составляет 1512 долларов США.

Еще одно интересное отличие - это каркас инженерной машины инкрустирован золотой каймой. Помимо этих двух функций, дизайн и конфигурации в основном такие же, как и у последней версии Nokia 9 Pureview.
Комментарии и отзывы Nokia 9
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