Утечка первых материнских плат MSI Intel Z690

До сих пор все информация о материнских платах на базе Intel Z690 была засекречена, но теперь мы можем взглянуть на некоторые из будущих моделей благодаря нескольким различным утечкам. Это дает нам довольно хорошее представление о нескольких разных рынках сегмента от MSI.

Pro Z690-A WiFi кажется немного более мощной версией своего текущего Z590-A Pro с поддержкой DDR5, парой 8-контактных разъемов EPS на 12 В, а также четвертым Слот M.2 для твердотельных накопителей NVMe. Мы не видим на этой плате каких-либо действительно выдающихся особенностей, но она выглядит достаточно компетентной для данного сегмента рынка.

MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4, который также очень близок к своему собрату Z590, но имеет слот PCIe x4. Расположение портов SATA на этой плате довольно странное: два порта без видимой причины расположены под радиатором чипсета. Мы снова рассматриваем возможность модернизации до двух разъемов EPS и четырех разъемов M.2.

MPG Z690 Force WiFi - это серебристая версия MPG Z590 Gaming Force с лучшими радиаторами, но в остальном возможности подключения остались в основном такими же. Это также первая плата, на которой мы видим порты, но, к сожалению, ничего интересного не видно, поскольку компоновка идентична плате Z590.

MEG Z690 Unify-X, и здесь есть еще несколько очевидных отличий от его предшественника Z590. Прежде всего, здесь есть пара слотов x16 PCIe, тогда как у версии Z590 был только один. Слоты x1 PCIe ушли в прошлое, уступив место четвертому слоту M.2, хотя открытый слот PCIe x4 остался. Радиаторы, немного выросли, MSI отказалась от 6-контактного разъема питания в нижней части платы, хотя порт PS / 2 появился на задней панели вместе со вторым портом Ethernet 2,5 Гбит / с.

MEG Z690 Unify, который имеет четыре, а не два слота DIMM, как у MEG Z690 Unify-X, но в остальном плата идентична с точки зрения функций и внешнего вида, как и его брат Z590. Обе модели Unify должны быть платами DDR5.
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