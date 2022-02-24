Утечка рендеринга Google Pixel 7 Pro

Недавно просочилась информация о грядущих смартфонах Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro, а теперь неожиданно представили рендеры Google Pixel 7 Pro.

Изначально говорилось что Google будет придерживаться дизайна текущего поколения, но это так. На изображении тот же общий контур, что и «козырек» камеры сзади, только на этот раз он кажется слит с корпусом, напоминая телефоны Samsung Galaxy S21.

Pixel 7 Pro оснащен изогнутым экраном с диагональю от 6,7 до 6,8 дюймов и единственной камерой для селфи с отверстием в центре. Дисплей будет OLED, а также неудивительно, что он будет иметь высокую частоту обновления.

На нижней стороне телефона есть две решетки, вероятно для динамиков. Порт USB-C, конечно, также присутствует, как и слот для SIM-карты с левой стороны. Кнопки включения и громкости находятся справа.
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