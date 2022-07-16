Узкие рамки Realme GT2 Master Exploration Edition показали на фото

В сети появились живые фотографии смартфона Realme GT2 Master Exploration Edition, который был представлен несколько дней назад. Снимки наглядно демонстрируют очень узкие рамки вокруг дисплея. Опубликовавший фотографии инсайдер Ice Universe даже назвал новинку «исчезающим» смартфоном.

Напомним, что оцененный в 520 долларов Realme GT2 Master Exploration Edition характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, боковыми сенсорными кнопками, чувствительными к силе нажатия, системой охлаждения с площадью испарительной камеры 4811 мм2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки с соответствующим адаптером питания в комплекте, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (объектив с 40-кратным увеличением), модемом 5G и 3,5-мм гнездом для наушников.

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