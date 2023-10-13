В 2028 году появятся самозаживляющиеся экраны

Сегодня зарубежные СМИ рассказали о достаточно интересной технологии самозаживляющегося дисплея, которая по прогнозам специалистов будет доступна для массового производства уже в 2028 году. Суть данной технологии в том, что плёнка, которая накладывается поверх дисплея, создана из специальных наноконструкций, которые имеют свойство заживляться после того, как получили механические повреждения. То есть если вы поцарапаете дисплей, то данная царапина сама по себе затянется без необходимости применять какие-то дополнительные методы обработки. Это звучит фантастически, но на самом деле подобного рода материалы на рынке уже давно существуют, так что реализовать пластик, который может сам себя заживить, на самом деле не составит такого уж огромного труда.

На текущий момент, например, на рынке имеется технология на основе металлической наноструктуры, которая позволяет заживлять механическое повреждения на металле. Такое решение могут применять на деталях автомобилей, например, но пока что серийное производство данной технологии никто не запустил, потому что это слишком дорогое удовольствие. Но если тратить деньги на бампер для автомобиля никто не хочет, то дисплей смартфона сам по себе является высокотехнологичным продуктом и стоит достаточно немало. Так что уже лет через пять на рынке должны появиться первые смартфоны, дисплей которых совершенно не боятся царапин и прочих повреждений. Интересно сколько это будет стоить.
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