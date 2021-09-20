В Android 12 есть уникальная функция для складных смартфонов

Google готовится к следующему крупному обновлению Android, которое, по-видимому, должно быть выпущено 4 октября. Это крупное обновление в том числе внесет улучшения в работу складных смартфонов, что, вероятно, довольно важно для компании перед запуском известного по слухам смартфона Pixel Fold. Согласно отчету XDADevelopers, Android 12 гиганта поисковых систем станет одним из крупнейших обновлений платформ Android за последние годы. Кроме того, появилась дополнительная информация о последующем обновлении Android 12.1 — это обновление также будет включать улучшения в работе складного смартфона. И, что самое приятное, в недавней версии Android 12 Developer Preview 2 журналистам издания XDA удалось обнаружить скрытую функцию «панели задач» в панели запуска Pixel.

Панель появляется в нижней части экрана, где обычно находится панель навигации. Рассматриваемый пользовательский интерфейс демонстрирует несколько ваших часто используемых приложений, а также недавно использованных приложений. Эта панель задач разрабатывалась для устройств с большими экранами, таких как планшеты, что улучшает функциональность многозадачности за счет использования большей площади экрана. Имейте в виду, что это всего лишь предположение, что компания предлагает новую функцию специально для Pixel Fold. Всё же на рынке сейчас масса складных устройств и говорить о будущем флагмане компании пока что как минимум рано, ведь Pixel Fold могут отложить и на следующий год.