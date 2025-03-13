В Android 16 появится поддержка слуховых аппаратов

Скоро Android-смартфоны начнут поддерживать Auracast в сочетании со слуховыми аппаратами, работающими через Bluetooth LE. Эта технология позволит людям подключаться к аудиотрансляциям в местах, где сложно расслышать звук без специального аппарата. Auracast — это функция Bluetooth Audio LE, позволяющая одному передатчику транслировать аудио сразу на неограниченное количество устройств Bluetooth LE. Это особенно полезно для пользователей слуховых аппаратов, которые смогут напрямую подключаться к аудиопотокам, например, к объявлениям в аэропорту или звуковым системам на концертах. На старте поддержку Auracast получат смартфоны Samsung Galaxy с оболочкой One UI 7 и Google Pixel 9, работающие на бета-версии Android 16.

Стоит напомнить, что эта технология была представлена ещё в 2022 году, когда завершилась спецификация Bluetooth LE. Современные Galaxy уже поддерживают передачу аудио через Auracast, а теперь Google планирует добавить аналогичную функцию в Android 16. Новая интеграция со слуховыми аппаратами значительно расширит возможности технологии, плюс владельцы Pixel 9 смогут подключаться к трансляциям всего лишь отсканировав QR-код, а также через меню настроек, аналогично подключению к Wi-Fi. Помимо этого, Google объявила, что Android 16 достиг стадии платформенной стабильности, что приближает ОС к полноценному релизу. Это тоже достаточно хорошие новости, потому что у новой версии системы много преимуществ.