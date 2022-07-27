V-Color выпускает стильные и производительные модули памяти Manta XSky RGB DDR5

Компания V-Color объявила о выпуске новых комплектов памяти Manta XSky RGB DDR5.

Модули памяти отличаются стильным дизайном. Manta XSky RGB DDR5 получили запатентованную систему Smart Sorting, которая автоматизирует процесс тестирования микросхем памяти. Новая память поставляется комплектом из модулей емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) и обеспечивает скорость до 6600 МГц, с рабочим напряжением 1,4 В с задержкой CL32-39-39-102. Оперативная память основана на микросхемах Hynix.

V-Color Manta XSky RGB DDR5 поддерживает технологию автоматического разгона XMP 3.0, а также поставляется со встроенным чипом PMIC и встроенными чипами ECC для превосходной производительности и стабильности. Модули оснащены радиаторами разных цветов: черный, белый, золотой и серебристый. Кроме того, есть 16 адресуемых светодиодов.

Игровая память V-Color Manta XSky RGB DDR5 поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 399,99 долларов.
Patriot анонсировал комплект оперативной памяти VIPER VENOM …
Viper, торговая марка PATRIOT для игр и мировой лидер в области высокопроизводительной памяти, твердотель…
Silicon Power представила модули памяти DDR5 SODIMM…
Silicon Power выпускает новейший модуль памяти SODIMM для ноутбуков стандарта DDR5. Благодаря передовой т…
Модули памяти addlink AddGame Spider S5 DDR5 представлены с …
Компания addlink объявила о выпуске оперативной памяти AddGame Spider S5 нового стандарта DDR5. …
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты…
В конце прошлого года мы проводили тестирования набора модулей памяти …
Представлена игровая память ADATA XPG LANCER DDR5…
ADATA XPG и ASUS ROG объединились, чтобы предложить новейшие модули памяти DDR5 LANCER RGB, вдохновленные…
Оперативная память Team Group DDR5 официально запущена в сер…
Компания TEAMGROUP представила новую промышленную серверную память DDR5. Данная память DDR5 предназначена…
Silicon Power выпускает модули памяти серии XPOWER Zenith DD…
Компания Silicon Power объявила о выпуске новой линейки памяти DDR5. Модули памяти XPOWER Zenith и XPOWER…
G.Skill выпускает память Ripjaws DDR5 SO-DIMM со скоростью д…
G.Skill выпускает первую память Ripjaws DDR5 SO-DIMM со скоростью до 5200 МГц. …
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГцОбзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor