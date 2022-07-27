V-Color выпускает стильные и производительные модули памяти Manta XSky RGB DDR5

Компания V-Color объявила о выпуске новых комплектов памяти Manta XSky RGB DDR5.

Модули памяти отличаются стильным дизайном. Manta XSky RGB DDR5 получили запатентованную систему Smart Sorting, которая автоматизирует процесс тестирования микросхем памяти. Новая память поставляется комплектом из модулей емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) и обеспечивает скорость до 6600 МГц, с рабочим напряжением 1,4 В с задержкой CL32-39-39-102. Оперативная память основана на микросхемах Hynix.

V-Color Manta XSky RGB DDR5 поддерживает технологию автоматического разгона XMP 3.0, а также поставляется со встроенным чипом PMIC и встроенными чипами ECC для превосходной производительности и стабильности. Модули оснащены радиаторами разных цветов: черный, белый, золотой и серебристый. Кроме того, есть 16 адресуемых светодиодов.

Игровая память V-Color Manta XSky RGB DDR5 поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 399,99 долларов.