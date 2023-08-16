В Diablo III появится одиночный режим игры

Компания Blizzard начала тестирование первого специального одиночного режима для Diablo III — игры, выпущенной 11 лет назад. Новый режим, названный Solo Self Found, получил свои собственные таблицы лидеров, а также hardcore-версию, которую команда разработчиков рекомендует для игроков, желающих получить максимум удовольствия от игрового процесса. Разработчики Blizzard пишут, что этот режим позволит игроку существенно прокачаться, так как вы не будете получать бонусы опыта от исследования подземелий игры с другими игроками, и также вы не сможете торговать с другими игроками. Это, конечно, достаточно интересный апдейт на фоне крайне негативных отзывов на четвёртую номерную часть, которая сейчас собирает очень противоречивые оценки от профильных изданий и геймеров.

Но так как аудитория у третьей части существенно снизилась и играть в онлайне уже не так комфортно, разработчики вынуждены реализовать одиночный режим игры. И, вероятно, таким образом издатель постепенно готовит геймеров к тому, что серверы игры будут в ближайшем будущем полностью отключены и в таком случае игрокам останется только играть в одиночный режим. Данная ситуация выглядит крайне привлекательной, потому что это лучше, чем просто отключить серверы игры и отказаться от проекта в целом. Остаётся лишь надеяться, что издатель понимает желания аудитории и будет работать над тем, чтобы третья часть оставалась доступной как можно дольше — всё же у многих игроков там море лута.
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