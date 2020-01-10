В Google Play обнаружили ряд приложении известных хакеров

Пользователи смартфонов Android все еще не застрахованы от вирусов, даже если используют официальные приложения из Google Play.

В Google Play обнаружили сразу три приложения, которые используют уязвимости операционной системы OC для сбора информации о пользователе. Этот список пополнили следующие приложения: Camero, FileCrypt Manager и Call Cam.

Данные приложения собирали следующие информации:

Локацию

Состояние батареи

Файлы на устройстве

Установленные приложения

Информацию об устройстве

Информацию сенсоров

Информацию с камеры

Скриншоты

Аккаунт

Информацию о Wi-Fi

Данные с WeChat, Outlook, Twitter, Yahoo Mail, Facebook, Gmail и Chrome

К этим приложениям имеет отношение группа хакеров SideWinder. Указанные положения были активны с марта 2019 года, но теперь удалены с Google Play.