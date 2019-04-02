В Индии запущен интеллектуальный дисплей Amazon Echo Show (2nd Gen).

В отличие от оригинального Echo Show, модель второго поколения может похвастаться большим дисплеем и динамиками с технологией Dolby для четкого и стереозвука. Устройство работает на платформе Amazon AI с виртуальным помощником Alexa, он может отображать на экране видео, тексты песен, погоду, принимать видео звонки и т.д.

В соответствии со спецификациями Amazon Echo Show (2nd Gen) поставляется с тканевым дизайном и широким 10,1-дюймовым HD-дисплеем для потоковой передачи фильмов, видео и телешоу. Динамик имеет восемь микрофонов, которые слушают триггерное слово «Alexa» - голосовой помощник AI, всегда в вашем распоряжении. Микрофоны будут работать даже во время воспроизведения музыки благодаря встроенной технологии дальнего поля. Стоимость Echo Show (2nd Gen) составляет 332 доллара.