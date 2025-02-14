В Японии выпустили необычный Galaxy A25 5G

Сегодня Samsung Japan представила смартфон Galaxy A25 5G для местного рынка — интересно, что он носит то же название, что и глобальный Galaxy A25 5G, выпущенный ещё в декабре 2023 года, но на самом деле это разные устройства. Главные отличия начинаются с камер. Японская версия получила двойную основную камеру на 50 Мп и 2 Мп, а также фронтальную на 5 Мп. В то время как глобальный вариант оснащён тройной камерой — 50 Мп, 8 Мп и макро на 2 Мп, а также селфи-камерой на 13 Мп. Другой ключевой момент — процессор. В глобальной версии установлен 5-нм Exynos 1280 от самой Samsung с вариантами памяти 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ. В японской модели используется 6-нм Dimensity 6300+ от MediaTek и только 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель — 64 ГБ с возможностью расширения через microSD.

При этом аккумулятор остаётся прежним — 5000 мАч. Также присутствует боковой сканер отпечатков пальцев и защита по стандарту IP68 от пыли и воды. Спереди японская версия получила увеличенный 6,7-дюймовый экран, но это TFT-матрица с частотой обновления 60 Гц и разрешением HD+. Глобальный же вариант оснащён AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой 120 Гц. Так что для рынка Японии, видимо, выпустили существенно упрощённую версию смартфона, дабы избавиться от каких-то остатков — корпусов, дисплеев, модулей камер и так далее. У Samsung, возможно, скопились ненужные запасы, так что их пустили в производство и выпустили такой вот смартфон начального уровня для небольшой страны.