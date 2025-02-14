В Японии выпустили необычный Galaxy A25 5G

Сегодня Samsung Japan представила смартфон Galaxy A25 5G для местного рынка — интересно, что он носит то же название, что и глобальный Galaxy A25 5G, выпущенный ещё в декабре 2023 года, но на самом деле это разные устройства. Главные отличия начинаются с камер. Японская версия получила двойную основную камеру на 50 Мп и 2 Мп, а также фронтальную на 5 Мп. В то время как глобальный вариант оснащён тройной камерой — 50 Мп, 8 Мп и макро на 2 Мп, а также селфи-камерой на 13 Мп. Другой ключевой момент — процессор. В глобальной версии установлен 5-нм Exynos 1280 от самой Samsung с вариантами памяти 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ. В японской модели используется 6-нм Dimensity 6300+ от MediaTek и только 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель — 64 ГБ с возможностью расширения через microSD.

При этом аккумулятор остаётся прежним — 5000 мАч. Также присутствует боковой сканер отпечатков пальцев и защита по стандарту IP68 от пыли и воды. Спереди японская версия получила увеличенный 6,7-дюймовый экран, но это TFT-матрица с частотой обновления 60 Гц и разрешением HD+. Глобальный же вариант оснащён AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой 120 Гц. Так что для рынка Японии, видимо, выпустили существенно упрощённую версию смартфона, дабы избавиться от каких-то остатков — корпусов, дисплеев, модулей камер и так далее. У Samsung, возможно, скопились ненужные запасы, так что их пустили в производство и выпустили такой вот смартфон начального уровня для небольшой страны.
Стала известна дата выхода флагмана Xiaomi 15 Ultra…
Компания Xiaomi опубликовала тизер, раскрывающий дату выхода флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra. Пре…
Samsung выпустит Galaxy S26 на Exynos 2600…
По информации из сети, Samsung активно работает над новым мобильным процессором Exynos, получившим кодово…
Первые смартфоны на MediaTek Dimensity 9400+ появятся уже ве…
Сегодня информационное издание ​​Digital Chat Station сообщило, что компания MediaTek может выпустить сво…
Теперь можно отправлять файлы с Windows на iPhone…
Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft начала тестирование новых функций приложения P…
HONOR 300 Ultra оценен в 575 долларов …
Компания HONOR представила в Китае смартфон HONOR 300 Ultra, одной из особенностей которого стала поддерж…
Google Pixel 9A показали на свежих рендерах…
Новые слитые в сеть рендеры грядущего смартфона Pixel 9A, похоже, подтверждают слухи последних месяцев о …
Представлен смартфон Sony Xperia 1 VI Bocchi the Rock!…
Компания Sony представила лимитированное издание флагманского смартфона Xperia 1 VI, выполненное в стиле …
Samsung Galaxy S25 поступит в продажу сразу в семи цветах…
Судя по информации из интернета, компания Samsung очень активно готовится к запуску серии смартфонов Gala…
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor