В Калифорнии угнали грузовик с видеокартами EVGA

В мире видеокарт случаются неожиданные события, и сегодня, похоже, не исключение. Согласно публичному объявлению на форумах EVGA, сегодня злоумышленниками был угнан грузовик с новейшими видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии включая флагманские GeForce RTX 3090. Джейкоб Фриман, менеджер EVGA, заявил что, грузовик ехал из Сан-Франциско в распределительный центр EVGA в Южной Калифорнии. Внутри автомобиля находилось многочисленное количество графических процессоров которые стоили по рекомендованной цене от 329,99 до 1959,99 долларов. Однако компания не уточняет, сколько графических процессоров сейчас отсутствует.