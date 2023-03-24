В Китае будут производить дисплеи с очень тонкой рамкой

Если вы следите за рынком современных смартфонов, то знаете, что большинство дисплеев для текущих гаджетов выпускает компания Samsung и ещё немного LG. У данных производителей буквально нет конкурентов на рынке, так что спешить с какими-то серьёзными инновациями они, конечно же, не планируют, ведь в любом случае они будут продавать свою продукцию по достаточно хорошей для них цене. Но сегодня появилась информация о том, что в Китае локальная компания начала массовое производство новых дисплеев, у которых толщина рамки составляет всего 1 мм. Это очень маленькая толщина, которая на 64% меньше, чем у современных флагманских смартфонов с самыми тонкими рамками. Это значит, что в ближайшее время смартфоны получат ещё более широкоформатные дисплеи.

При этом никаких дополнительных преимуществ у новой дисплеев не будет, потому что производитель в первую очередь ставит перед собой задачу сделать максимально тонкие рамки, а не повышать яркость или насыщенность цветовой палитры. С одной стороны, это очень хороший апгрейд и толчок к развитию рынка, потому что на текущий момент крупные компании просто перестали выпускать серьёзные инновации, но, с другой стороны, китайская компания, вероятно, будет поставлять продукцию исключительно для локальных производителей, так что на глобальный рынок такие дисплеи с тонкой рамкой могут и не выйти. Будем следить за данной ситуацией, потому что новый формат экрана очень интересен и такого рода инновации действительно заслуживают внимания аудитории.