В Китае предлагают Xiaomi Mi 9 с аккумулятором на 9900 мАч

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 предлагает неплохую автономность, несмотря на не самый ёмкий аккумулятор на 3300 мАч. Однако некоторых она может не устраивать. Специально для них на торговой площадке Taobao создали сервис, который сильно увеличивает ёмкость батареи. Комплектный аккумулятор можно заменить на АКБ емкость 6500 мАч или 9900 мАч. При этом смартфон прибавит 60 граммов в массе и 3,4 мм в толщине. Сервис обещает полное сохранение работоспособности устройства.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает 90,7% площади фронтальной панели, корпусом толщиной 7,61 мм и массой 173 грамма, встроенным под экран оптическим сканером отпечатков пальцев пятого поколения, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и использованием лазерного голографического процесса с двойным цветовым покрытием в окраске корпуса.

Также аппарат получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, оперативную память LPDDR4X, флэш-память модулями UFS 2.1, тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт.