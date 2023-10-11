В Китае представили собственную видеокарту уровня GTX 1050

Если вы следите за новостями, связанными с рынком видеокарт, то вы могли несколько раз слышать о китайских производителях видеокарт, которые активно работают над собственными решениями. Некоторые крупные компании из Китая действительно стараются выпустить модели исключительно для локального рынка, что существенно сказывается на общей производительности данных решений, но есть и те компании, которые пытаются создать свой продукт для продажи за пределами Китая. Например, сегодня была представлена видеокарта Gitstar JH920, которая, если верить информации от производителя, вполне справляется с современными играми в разрешении Full HD. Конечно, вы можете сказать, что это недостаточно мощная видеокарта для современного рынка, но, на самом деле, большинство геймеров играют именно в данном разрешении.

Данная видеокарта получила производительность на уровне GTX 1050, так что запускать игры в высоком разрешении вроде 4К точно не получится. Но если вы хотите собрать доступный игровой компьютер, который не сильно ударит по вашему бюджету, то можно присмотреться и к этой модели. Конечно, драйверы для этой видеокарты не из лучших, при этом могут возникнуть некоторые проблемы с современными технологиями, на которые разработчики игр делают акцент. Но если вы собираете очень доступный компьютер, то никаких особых проблем возникнуть не должно. Все же в данном сегменте выбор не такой огромный, чтобы пользователь отказался от достаточно производительной видеокарты только из-за того, что она изготовлена в Китае.
NVIDIA заказывает память у компании Samsung…
По информации из известных инсайдеров из Южной Кореи, компания NVIDIA рассматривает возможность сотруднич…
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ работает хуже модели на …
Информационное издание MSI Insider Weekly провело стрим, в рамках которого был запущен синтетический тест…
NVIDIA RTX 3060 заняла топ видеокарт в Steam…
Видеокарта GeForce RTX 3060 от компании NVIDIA, которой уже почти три года, продолжает укреплять свои поз…
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC…
Сентябрьским выпуском Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT, AMD завершает наполнение линейки RDNA 3. В о…
AMD представила Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 7 7800X3D в стиле…
Компании AMD и Bethesda сегодня официально представили лимитированные издания своих топовых продуктов — в…
AMD готовит к релизу видеокарту Radeon Pro W7600…
AMD готовит новую «рабочую» видеокарту начального уровня на основе архитектуры графических процессоров RD…
Intel представила видеокарту Arc A580…
Сегодня компания Intel официально представила новую видеокарту Intel Arc A580, которая является доступным…
AMD Radeon RX 7900 GRE уже можно купить за пределами Китая…
Стоит отметить, что видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) стоит 649 на китайском рынк…
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OCОбзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor