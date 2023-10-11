В Китае представили собственную видеокарту уровня GTX 1050

Если вы следите за новостями, связанными с рынком видеокарт, то вы могли несколько раз слышать о китайских производителях видеокарт, которые активно работают над собственными решениями. Некоторые крупные компании из Китая действительно стараются выпустить модели исключительно для локального рынка, что существенно сказывается на общей производительности данных решений, но есть и те компании, которые пытаются создать свой продукт для продажи за пределами Китая. Например, сегодня была представлена видеокарта Gitstar JH920, которая, если верить информации от производителя, вполне справляется с современными играми в разрешении Full HD. Конечно, вы можете сказать, что это недостаточно мощная видеокарта для современного рынка, но, на самом деле, большинство геймеров играют именно в данном разрешении.

Данная видеокарта получила производительность на уровне GTX 1050, так что запускать игры в высоком разрешении вроде 4К точно не получится. Но если вы хотите собрать доступный игровой компьютер, который не сильно ударит по вашему бюджету, то можно присмотреться и к этой модели. Конечно, драйверы для этой видеокарты не из лучших, при этом могут возникнуть некоторые проблемы с современными технологиями, на которые разработчики игр делают акцент. Но если вы собираете очень доступный компьютер, то никаких особых проблем возникнуть не должно. Все же в данном сегменте выбор не такой огромный, чтобы пользователь отказался от достаточно производительной видеокарты только из-за того, что она изготовлена в Китае.