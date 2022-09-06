В Китае продают MSI NVIDIA GeForce RTX 3080 на 20 ГБ

Вчера китайский ритейлер начал продавать вариант видеокарт MSI NVIDIA GeForce RTX 3080 с объёмом встроенной памяти в 20 ГБ, что является значительным увеличением объёма встроенной памяти (по сравнению с оригинальным графическими процессорами) по цене менее 600 долларов. В течение последних нескольких лет криптомайнеры использовали графические процессоры NVIDIA для своих установок для майнинга криптовалют, поскольку они были наиболее эффективными графическими процессорами для доступа к постоянной скорости хеширования по сравнению с графическими процессорами других компаний, многие функции которых заблокированы.

Тем не менее, поскольку валюта Ethereum планирует перейти на новый формат майнинга, исключающий использование графических процессоров NVIDIA, майнеры обращаются к другим валютам или продают свои загруженные графические процессоры и установки за небольшую часть стоимости, чтобы получить прибыль, близкую к их инвестициям в аппаратное оборудование. По захватывающему стечению обстоятельств некоторые майнинговые фермы получили полный доступ к еще не выпущенному графическому процессору NVIDIA GeForce RTX 3080 20 ГБ. Мы видим фотографии модели MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC 20 ГБ, что говорит нам о том, что производитель действительно хотел выпустить такую видеокарту в свет, но потом передумал. Возможно, всё дело в том, что стоимость такой видеокарты была бы слишком высокой на момент запуска линейки, а это не очень положительно сказывается на продажах.
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