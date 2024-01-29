В Китае разработали собственную материнскую плату

Китайская компания Beijing Jite Intelligent Technology утверждает, что создал первую материнскую плату, полностью изготовленную в Китае с использованием китайских технологий. Материнская плата под названием GM7-2602-02 представлена в достаточно популярном форм-факторе Mini-ITX и использует китайский процессор ARM в качестве основы производительности системы. И специалисты считают, что если эта материнская плата является реальным продуктом, то это ещё один шаг, который позволит компаниям из Китая не зависеть от продукции западных производителей. Данная материнская плата имеет слот M.2, слот PCIe 16x и порты для подключения источников видеосигнала VGA и HDMI, аудиоразъёмы, два порта Ethernet и два порта USB 3.0.

Стоит уделить внимание тому, что у этой материнской платы задействована оперативная память DDR4 SODIMM, а процессор буквально распаян на материнской плате — снять его и заменить на другую модель невозможно. Это делает материнскую плату GM7-2602-02 ближе готовым продуктам, чем к отдельным компонентам домашнего ПК. На плате распаян процессор Feiteng D2000 с восемью ядрами, разработанный и произведённый в Китае, но использующий архитектуру ARM. Соответственно, сказать, что это полностью независимая разработка пока что нельзя, потому что данный процессор производят и выпускают по лицензии. Но в целом разработка достаточно интересная, потому что для офисной работы этого будет предостаточно в большинстве сценариев.
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