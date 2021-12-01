В Китае создают мощную видеокарту на 16 ГБ памяти

На рынке дискретных видеокарт традиционно на протяжении десятков лет доминируют NVIDIA и AMD, даже когда карты производят сторонние компании-партнёры. Это настолько надежный в плане брендов рынок, что выбирать из чего-то ещё просто не выйдет — на рынке, казалось бы, нет третьего игрока. И у большинства клиентов действительно нет других вариантов, пока Intel не наладит совместную работу с Xe, но вскоре ситуация может измениться. Дело в том, что Китай, в частности правительство страны, выделил государственное финансирование на создание более совершенной видеокарты, чтобы положить конец зависимости от двух американских компаний. Производители графических процессоров, такие как Jingjia Micro, совсем скоро выпустят на рынок свои дискретные решения, которые будут удовлетворять локальный рынок.

Также компания Innosilicon недавно провела пресс-конференцию по графическим процессорам Fantasy One, на которой компания продемонстрировала свои последние разработки в области дискретных графических процессоров. К сожалению, отчеты от компаний не совсем полные. Хотя было показано несколько новых видеокарт от Innosilicon, у нас пока нет полной конфигурации и характеристик данных новинок. Данные, предоставленные Innosilicon, говорят о том, что данные видеокарты находятся в плане производительности рядом с Radeon RX 6700 XT и RX 6600 XT, когда дело касается мощности в видеоиграх и бенчмарках. Компания утверждает, что графический процессор имеет 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 (X) и 5 ТФлопс вычислительной мощности.