В Китае выделили на разработку видеокарт 215 миллионов долларов

Когда речь заходит о видеокартах, то пользователи сразу думаю про NVIDIA, а затем об AMD. Те, кто немного изучает новости и понимает развитие современного рынка компьютерных комплектующих, ещё вспоминают о том, что Intel с недавних пор тоже производит видеокарты, так что эту компанию тоже стоит учитывать. Но при этом никто не знает про компанию Moore Threads из Китая, которая в прошлом году выпустила вполне готовую линейку видеокарт, которая способна конкурировать с глобальными игроками на рынке видеокарт и уже работает над тем, чтобы выйти на более широкую аудиторию. Кроме того, вчера появилась новость о том, что компания Moore Threads получила в новом раунде финансирования 215 миллионов долларов, которые будут потрачены на развитие в этом направлении.

Безусловно, стоит понимать, что китайская индустрия имеет просто безумных размеров внутренний рынок — если в США можно продать сто миллионов видеокарт за год, то в Китае полтора миллиона человек, которые потенциально тоже готовы платить за видеокарты собственного производства. Кроме того, новинка Moore Threads уже неплохо справляется с поставленной задачей — отстают только драйвера. И если у производителя получится сделать качественные драйвера, которые будут способны справляться с современными видеоиграми, то новинки компании будут просто отлично конкурировать с крупнейшими игроками на рынке. Другое дело, что пользователи за пределами Китая с большой долей вероятности видеокарты Moore Threads просто не пожелают покупать.
NVIDIA не просто так отменила RTX 4080 на 12 ГБ…
На момент официального анонса линейки видеокарт NVIDIA RTX 40 компания официально представила сразу две м…
ASUS готовит новые видеокарты вместе с Noctua…
Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной информацией о том, что компания Noctua совместно с ASU…
Представлена карта ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming с пам…
Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti с новой памятью GDDR6X. Новинка имеет две верс…
Появились первые тесты NVIDIA GeForce RTX 4080…
В ходе презентации видеокарт RTX 40 представители компании NVIDIA рассказали весьма интересные данные о п…
NVIDIA GeForce RTX 4090 позволяет играть в Genshin Impact в …
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, безусловно, обладает внушительной производительностью и вполне может …
NVIDIA готовит к релизу GeForce RTX 4070 Ti…
Буквально несколько дней назад инсайдеры поделились мнением, что компания NVIDIA хочет разыграть очень ри…
NVIDIA GeForce RTX 4080 сильно подешевела…
Некоторое время назад появились первые новости о том, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 должна стать…
NVIDIA готовит новые RTX 3070 Ti и RTX 3060 к релизу…
Буквально вчера появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует в ближайшем будущем представить…
Обзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокарты
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor