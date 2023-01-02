В Китае выделили на разработку видеокарт 215 миллионов долларов

Когда речь заходит о видеокартах, то пользователи сразу думаю про NVIDIA, а затем об AMD. Те, кто немного изучает новости и понимает развитие современного рынка компьютерных комплектующих, ещё вспоминают о том, что Intel с недавних пор тоже производит видеокарты, так что эту компанию тоже стоит учитывать. Но при этом никто не знает про компанию Moore Threads из Китая, которая в прошлом году выпустила вполне готовую линейку видеокарт, которая способна конкурировать с глобальными игроками на рынке видеокарт и уже работает над тем, чтобы выйти на более широкую аудиторию. Кроме того, вчера появилась новость о том, что компания Moore Threads получила в новом раунде финансирования 215 миллионов долларов, которые будут потрачены на развитие в этом направлении.

Безусловно, стоит понимать, что китайская индустрия имеет просто безумных размеров внутренний рынок — если в США можно продать сто миллионов видеокарт за год, то в Китае полтора миллиона человек, которые потенциально тоже готовы платить за видеокарты собственного производства. Кроме того, новинка Moore Threads уже неплохо справляется с поставленной задачей — отстают только драйвера. И если у производителя получится сделать качественные драйвера, которые будут способны справляться с современными видеоиграми, то новинки компании будут просто отлично конкурировать с крупнейшими игроками на рынке. Другое дело, что пользователи за пределами Китая с большой долей вероятности видеокарты Moore Threads просто не пожелают покупать.