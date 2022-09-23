В «М.Видео» начали продавать смартфоны серии iPhone 14

Магазин «М.Видео» первым из отечественных ритейлеров начала продавать смартфоны серии iPhone 14. Новинку уже можно приобрести в нескольких магазинах в Москве. Версия с iPhone 14 с nano-SIM оценена от 90 тысяч рублей, iPhone 14 Pro от 120 тысяч рублей, а iPhone 14 Pro Max – от 130 тысяч рублей. Варианты с eSIM обойдутся от 85, 110 и 120 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что самая популярная модель линейки, iPhone 14 Pro, характеризуется 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с пиковой яркостью 2000 кд/м2, кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, режимом Always-On Display, 4-нм однокристальной системой Apple A16 с 6-ядерным GPU и CPU, 6 ГБ ОЗУ, тройной тыльной камерой с главным модулем на основе 48-Мп сенсора, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и модулем телефото на 12 Мп с фокусным расстоянием 77 мм, фронтальной камерой на 12 Мп с автофокусом и поддержкой спутниковой связи.
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