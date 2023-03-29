В NVIDIA заявили, что криптовалюта - бесполезная вещь

Заработав кучу денег на продаже графических процессоров для майнинга криптовалют вроде биткоина и эфира, компания NVIDIA теперь заявляет, что криптовалюты бесполезны для общества. Руководство компании считает, что вместо того, чтобы тратить вычислительные мощности видеокарт на майнинг, их можно использовать для запуска различных приложений искусственного интеллекта, таких как умные чат-боты и прочие сервисы на их основе. Например, чат-бот ChatGPT компании Microsoft был обучен на суперкомпьютере, основанном на 10 000 вычислительных графических ускорителях NVIDIA A100 (хотя некоторые реализации могут использовать другое оборудование). Это действительно внушительный кластер ил производительных видеоигр.

При этом стоит понимать, что хотя Microsoft использовала всего 10 000 вычислительных элементов для создания продукта, который может использоваться почти всеми людьми на планете, вероятно, что сотни тысяч видеокарт были использованы для майнинга биткоина и эфира, что было полезно для людей, достаточно храбрых, чтобы на этом заработать, и достаточно отчаянных, чтобы заложить свои деньги в криптовалюту. Аналитики Bitpro Consulting оценили, что майнеры Эфириума приобрели в общей сложности видеокарт на сумму 15 миллиардов долларов в период с начала 2021 года по середину 2022 года. Но теперь, когда майнинг рухнул, руководство компании NVIDIA решила сменить свой вектор развития и нацелиться на искусственный интеллект.