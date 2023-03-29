В NVIDIA заявили, что криптовалюта - бесполезная вещь

При этом стоит понимать, что хотя Microsoft использовала всего 10 000 вычислительных элементов для создания продукта, который может использоваться почти всеми людьми на планете, вероятно, что сотни тысяч видеокарт были использованы для майнинга биткоина и эфира, что было полезно для людей, достаточно храбрых, чтобы на этом заработать, и достаточно отчаянных, чтобы заложить свои деньги в криптовалюту. Аналитики Bitpro Consulting оценили, что майнеры Эфириума приобрели в общей сложности видеокарт на сумму 15 миллиардов долларов в период с начала 2021 года по середину 2022 года. Но теперь, когда майнинг рухнул, руководство компании NVIDIA решила сменить свой вектор развития и нацелиться на искусственный интеллект.