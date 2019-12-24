В Нью-Йорке использую коптеров для ремонта зданий

На территории Нью-Йорка совсем скоро начнут использовать квадрокоптеры для изучения зданий на предмет повреждений, деформаций и трещин. Дело в том, что в Нью-Йорке очень много высотных зданий, которые были построены еще в 50-х годах прошлого века. Они довольно высокие, чтобы их было сложно изучать, а постоянный осмотр требуется, ведь любая трещина должна быть быстро устранена. Теперь для этих целей будут использовать специальных дронов, которые летают на большую высоту и снимают поверхности зданий, передавая картинку на компьютер. Потом эту картинку будут использовать для оценки качества здания и возможного ремонта. Отличное решение на самом деле, ведь многие проблемы можно будет устранить в мгновение ока и дешево.