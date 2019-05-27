В OnePlus 7 Pro нет 3-кратного оптического приближения

Журналисты и техноблогеры уже несколько недель тестируют новый смартфон OnePlus 7 Pro. Новинка получила много положительных отзывов, но без косяков не обошлось.

Производитель на презентации устройства сообщил, что телеобъектив OnePlus 7 Pro поддерживает 3-кратный оптический зум, но как оказалось, это неправда.

Журналист американского издания Android Police выяснил, что одна из дополнительных камер смартфона на самом деле имеет оптическое приближения на 2.2x, остальные 0.8x делаются программно c помощью технологии SmartCapture. По сути, это тоже самое, что и обычный цифровой зум. OnePlus уже подтвердила эту информацию и заверила, что такое решение никак не влияет на качество снимков.

В своё время точно такая же ситуация была со смартфоном OnePlus 5. У него, вместо заявленного 2-кратного оптического зума, было оптическое приближение лишь на 1.6x.