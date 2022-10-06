В Pixel 7 появится важнейшая функция от iPhone

До официального запуска смартфонов серии Pixel 7 осталось не так уж много времени, так что никого не должно удивлять, что инсайдеры делятся достаточно интересной и уникальной информацией о грядущих гаджетах. Однако сейчас речь не про аппаратную составляющую, а про софтверные функции, которые будут представлены в ближайшем будущем. Дело в том, что энтузиастам удалось найти в коде прошивки Android 13 QPR1 beta 2 достаточно важный пункт, который говорит о том, что Google внедрит технологию, отслеживающую срок жизни вашей батареи. Такая технология уже представлена в смартфонах Apple, так что никого это не должно сильно удивлять, но функция на самом деле крайне интересная и приятная — вам не нужно переживать о том, что аккумулятор стал резко терять заряд.

Вместо этого можно будет просто зайти в настройки в соответствующих пункт, после чего открыть меню с параметрами аккумулятора. В итоге пользователь сможет увидеть процент своей батареи — это та ёмкость, которая осталась в смартфоне на текущий момент от оригинального объёма. Например, если вы видите, что у смартфона процент батареи упал ниже 80%, то можно смело отправляться в сервис для замены этого аккумулятора. И здесь хотелось бы подчеркнуть, что в iPhone такая функция реализована очень давно, она работает не слишком точно, но позволяет пользователю получать нужные данные перед походом в сервисный центр. Будем надеяться, что функция появится не только на самых новых смартфонах, но и в более старых моделях.