В Pixel 7 появится важнейшая функция от iPhone

До официального запуска смартфонов серии Pixel 7 осталось не так уж много времени, так что никого не должно удивлять, что инсайдеры делятся достаточно интересной и уникальной информацией о грядущих гаджетах. Однако сейчас речь не про аппаратную составляющую, а про софтверные функции, которые будут представлены в ближайшем будущем. Дело в том, что энтузиастам удалось найти в коде прошивки Android 13 QPR1 beta 2 достаточно важный пункт, который говорит о том, что Google внедрит технологию, отслеживающую срок жизни вашей батареи. Такая технология уже представлена в смартфонах Apple, так что никого это не должно сильно удивлять, но функция на самом деле крайне интересная и приятная — вам не нужно переживать о том, что аккумулятор стал резко терять заряд.

Вместо этого можно будет просто зайти в настройки в соответствующих пункт, после чего открыть меню с параметрами аккумулятора. В итоге пользователь сможет увидеть процент своей батареи — это та ёмкость, которая осталась в смартфоне на текущий момент от оригинального объёма. Например, если вы видите, что у смартфона процент батареи упал ниже 80%, то можно смело отправляться в сервис для замены этого аккумулятора. И здесь хотелось бы подчеркнуть, что в iPhone такая функция реализована очень давно, она работает не слишком точно, но позволяет пользователю получать нужные данные перед походом в сервисный центр. Будем надеяться, что функция появится не только на самых новых смартфонах, но и в более старых моделях.
Xiaomi 12 Lite появился европейской продаже…
Сетевые источники сообщают о том, что недавно представленный смартфон Xiaomi 12 Lite уже доступен для пок…
Состоялся дебют защищенного смартфона DOOGEE S89 Pro…
DOOGEE выпустила новый защищенный смартфон S89 Pro. Смартфон получил батарею емкостью 12 000 мАч и постав…
Раскрыты спецификации смартфона Motorola Moto S30 Pro…
Компания Motorola планирует выпустить в ближайшее время новые устройства: это Moto X30 Pro и Razr 2022 на…
Смартфон Vivo Y52t оценен в 185 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y52t, которая может похвастаться восьмиядерной пла…
Смартфон Poco X5 5G получит 120-Гц экран …
В базе данных IMEI обнаружились сведения о смартфоне Poco X5 5G, официальный релиз которого ожидается уже…
Стали известны цены Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro…
Авторитетный информатор Роландт Квандт назвал цены смартфонов Xiaomi 12T и 12T Pro, официальный релиз кот…
Флагман Nubia Red Magic 7S Pro доступен для международного р…
Nubia представила флагманский смартфон Red Magic 7S для международного рынка. …
Смартфон Vivo Y75s 5G оценен в $270…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y75s 5G, которая, среди прочего, получила предуста…
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor