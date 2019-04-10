В Польше анонсировали бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20e

2019-04-10, Автор - Ganibal; Продукт - Samsung Galaxy A20e; [88]
Samsung анонсировала смартфон Galaxy A20e в Польше. Это бюджетное дополнение к серии A поставляется с 5,8-дюймовым дисплеем HD+ Infinity V, но вместо AMOLED-экрана имеет ЖК-панель.

Смартфон, является ответвлением от недавно выпущенного бюджетного смартфона Galaxy A20. Однако компания Samsung Galaxy A20e не объявила цену и дату выхода на польский рынок. Телефон оснащен восьмиядерным процессором Exynos 7884 от Samsung в сочетании с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, которая может быть расширена до 512 ГБ с помощью карты microSD. Версия Android, однако, пока неясна. Для биометрической безопасности имеется сканер отпечатков пальцев расположенный сзади. В телефоне установлен аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Samsung Galaxy A20e будет доступен в черном и белом цветах.

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