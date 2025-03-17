В Roblox интегрировали ИИ для генерации 3D-объектов

Сегодня платформа Roblox запускает и открывает исходный код инструмента Cube 3D — первой версии своего базового ИИ-модели для генерации 3D-объектов. «С помощью Cube мы стремимся сделать создание 3D-контента более эффективным, — говорится в пресс-релизе Roblox. — Генерация 3D-сеток позволит разработчикам быстрее исследовать новые творческие направления и повышать продуктивность, оперативно принимая решения о дальнейшей работе над проектами».

Примечательно, что разработчики обучали свою большую языковую модель на базе реальных 3D-объектов, но откуда именно была взяла база этих объектов пока что неизвестно. «Мы вдохновились передовыми языковыми моделями, которые анализируют текст, предсказывая следующие символы или слова в предложении. Наше новшество заключается в том, что мы применили этот подход к 3D-объектам. Мы разработали способ представления 3D-форм в виде токенов и обучили Cube 3D прогнозировать следующий токен, чтобы воссоздавать полные объекты». В дальнейшем модель сможет создавать 3D-объекты не только на основе текстовых описаний, но и по изображениям. В перспективе Cube 3D станет мультимодальной моделью, способной обрабатывать текст, изображения, видео и другие виды данных. Также она будет интегрирована с существующими ИИ-инструментами Roblox для создания контента. Это достаточно интересное решение на самом деле, потому что у пользователей будет больше инструментов для создания интересных миров.