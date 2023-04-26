В России начал продаваться бюджетный смартфон realme C55 по цене 16 990 рублей

Бренд realme официально начинает продавать на российском рынке бюджетный смартфон realme C55. Модель получила следующие характеристики: обновленный дизайн, 256 Гбайт встроенной памяти и 8 Гбайт оперативной памяти, основную AI-камеру на 64 Мпикс камера, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC на 33 Вт, процессор MediaTek Helio G88.

В realme C55 установили большой 6,72-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, тип матрицы IPS. В качестве ОС выступает Android 13 с установленной сверху фирменной оболочкой realme UI 4.0.

Данная модель стала первой, в которую realme интегрировали «мини-капсулу» в вырез камеры. С ее помощью пользователи могут узнать о состоянии аккумулятора, объеме использованных данных и отследить количество пройденных шагов. В дальнейшем функция “мини-капсулы” будет продолжать активно развиваться.

Цена

realme C55 доступен в двух цветах: перламутровый и черный. Конфигурация 8/256 Гб будет стоить от 16 990 рублей.
При покупке realme C55 в магазинах МегаФон в период с 1 по 31 мая 2023 года пользователи смогут получить умную колонку SberBoom Mini и 600 рублей на связь абонентам МегаФона в подарок.

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