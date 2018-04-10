В России начались продажи ридера Onyx Boox Max 2

В России стартовали продажи ридера Onyx Boox Max 2. Аппарат получил 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 2200 * 1650 пикселей и четырёхъядерный процессор. Объём оперативной памяти равен 2 Гбайт, объём флеш-памяти — 32 Гбайт. Также ридер Onyx Boox Max 2 можно использовать в качестве основного монитора. В качестве ОС выступит Android 6.0. Ёмкость батареи равна 4100 мА.ч. В состав устройства входят беспроводные модули связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Приобрести модель Onyx Boox Max 2 можно за 59 990 рублей.