В России представили HONOR 9X. Бюджетный смартфон с выдвигающейся камерой

Дисплей внешний вид

24 октября в Москве состоялась официальная презентация смартфона HONOR 9X. Он получил тройную камеру, большой FullView дисплей, выдвигающуюся фронтальную камеру и емкий аккумулятор на 4000 мАч. Также в рамках мероприятия были представлены спортивные беспроводные наушники HONOR Sport PRO. Более подобранная информация в этом репортаже.HONOR 9X получил безрамочный FullView дисплей на 6,59 дюйма с IPS матрицей и разрешением на 2340х1080 пикселей. Плотность пикселей составляет 391 ppi, а максимальный уровень яркости 450 нит. Сам дисплей занимает 91% от всей площади передней панели.

Как обычно, дизайнеры HONOR постарались сделать что-то необычное, и разместили на задней крышке узор из пикселей в виде буквы «X». Модель будет продаваться в двух цветах: сапфировый синий с трехмерным дизайном и минималистичный полночный чёрный.

На нижней грани у смартфона находится разъем под наушники, USB Type-C для зарядки и основной динамик.

Камера

Одной из главных фишек смартфона является выдвигающаяся фронтальная камера, которая расположена на верхней части корпуса. Она работает достаточно быстро, и для ее выдвижения достаточно около 1,5 секунд. Сама камера имеет разрешение на 16 Мпикс, а ее светосила составляет f/2.2.

HONOR 9X оснастили сразу тремя модулями камеры. Основной модуль на 48 Мпикс имеет светосилу f/1.8 и может делать четкие фотографии с высокой детализацией. Второй модуль широкоугольный на 8 Мпикс способен делать фотографии с углом обзора в 120 градусов. Третий модуль камеры на 2 Мпикс является портрентым, и способен красиво размыть задний фон. Также модель получила ночной режим AIS Super Night с усовершенствованными интеллектуальными алгоритмами, которые позволяют получать фотографии хорошего качества в условиях недостаточной освещенности. Еще в продаже будет доступна младшая версия HONOR 9X с двойной камерой, но с NFC модулем.

Железо

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре HiSilicon Kirin 710F. Модель будет доступна в версии с 4 Гбайт оперативной памяти с 64 Гбайт внутренней или 6 Гбайт оперативной памяти с 128 Гбайт внутренней. Также есть возможность расширить память на дополнительные 512 Гбайт при помощи слота microSD. В HONOR 9X установлен аккумулятор объемом в 4000 мАч, которого должно хватить на весь день активного использования.

Беспроводные наушники HONOR Sport PRO

Также на презентации нам показали новые беспроводные наушника для занятия спортом HONOR Sport PRO. Одного его заряда хватит до 18 часов использования. Сама зарядка осуществляется по разъему USB Type-C, и 5 минут зарядки может хватить на 4 часа работы. Из интересных особенностей стоит отметить магнитное крепление наушников, что является действительно практичной фишкой в повседневной жизни.

Цена

Старт продаж HONOR 9X в России запланирован на 8 ноября. Версия с двойной камерой на 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней обойдется в 16 990 рублей. Более продвинутая модель с тройной камерой на 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней будет стоить 18 990 рублей. Доступные цвета: сапфировый синий и полночный чёрный. Оформить предзаказ и получить в подарок к смартфону фитнес-браслет HONOR Band 5 можно на официальном сайте.