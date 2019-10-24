В России представили realme 5 и realme 5 Pro с NFC. Цены и специальные условия

23 октября в Москве состоялась официальная презентация новых моделей от realme: 5 и 5 Pro. Обе новинки получили большие дисплеи на 6,5 дюймов, NFC модуль, емкий аккумулятор, четыре модуля камеры и будут продаваться по привлекательным ценникам. Более подробную информацию с ценами читайте в этом репортаже.

realme 5

realme 5 получил большой IPS дисплей на 6,5 дюйма с HD+ разрешением, который защищает стекло Corning Gorilla 3+. Сам дисплей занимает 89% от всей площади передней панели. Смартфон будет доступен в двух схожих цветах: синий кристалл и фиолетовый кристалл.

Модель работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 2 ГГц с оперативной памятью на 3 Гбайт и 64 Гбайт внутренней. Специально для России смартфон оснащён NFC модулем, который позволит расплачиваться по бесконтактному методу. Вся система функционирует на операционной системе Android 9 Pie с установленной оболочкой ColorOS 6.0. Аккумулятор имеет емкость на 5000 мАч.

Фотовозможности realme 5 тоже не подкачали. Его оснастили сразу четырьмя модулями камеры. Первый основной на 12 Мпикс со светосилой f/1.8. Второй ультраширокоугольный на 8 Мпикс со светосилой f/2.25 умеет делать фотографии с углами обзора в 119 градусов. Четвертый макрообъектив способен делать снимки объектов на расстоянии от 4 см.

realme 5 Pro

realme 5 Pro получил IPS дисплей на 6,3 дюйма с Full HD+ разрешением. Он занимает уже 90,6% от всей площади передней панели. Модель будет доступна в двух цветах: мерцающий синий и зеленый кристалл.

Новинку оснастили усовершенствованным процессором на 8 ядер Snapdragon 712 AIE с частотой до 2,3 ГГц. Объем его оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а внутренней 128 Гбайт. 5 Pro также получил NFC для бесконтактной оплаты. Емкость аккумулятора составляет 4035 мАч, и да, он поддерживает технологию беспроводной зарядки VOOC 3.0. Все работает на том же Android 9 Pie с установленной оболочкой ColorOS 6.0.

Касательно камеры, то ситуация с ней поинтереснее, чем в realme 5. В realme 5 Pro установили основную квадрокамеру на 48 Мпикс (Sony IMX 586), который способен делать кадры большого разрешения. Второй модуль является ультраширокоугольным на 8 Мпикс со светосилой f/2.25 и углом обзора в 119 градусов. Третий модуль на 2 Мпикс является портретным и может красиво размывать задний фон в стиле Боке. Четвертый макрообъектив в состоянии снимать объекты на минимальном расстоянии в 4 см.

Цены

Старт продаж на realme 5 и realme 5 Pro уже состоялся. До 28 октября их можно будет приобрести по цене в 11 990 и 15 990 рублей соответственно. После этого обычная цена на новинки составит 12 990 и 16 990 рублей. Список магазинов представлен ниже на фотографии: