В России представлена электробритва ENCNEN Oceanstone

Сегодня бренд потребительской электроники ENCHEN официально представил на российском рынке новый и достаточно интересный гаджет, который очень понравится мужской аудитории. Речь идёт про роторную бритву ENCNEN Oceanstone, которая позволяет ежедневно выполнять процесс сухого бритья, а это огромное преимущество по сравнению с другими моделями, которые нуждаются в пене или геле. Стоит отметить, что данная бритва выполнена в корпусе из пластика с матовым покрытием, так что держать устройство будет достаточно комфортно, а управление всеми функциями гаджета реализовано на единственной кнопке, расположенной на лицевой стороне корпуса. Важно уточнить, что у данной бритвы имеется встроенный дисплей, который позволяет отображать информацию об оставшемся заряде аккумуляторной батареи, что очень удобно, ведь не будет сценария, при котором вы остались с разряженным устройством в критический момент.

Заряжать устройство можно посредством кабеля USB Type-C, который, по словам производителя, достаточно быстро восполняет заряд аккумуляторной батареи. Также производитель использует плавающие роторные головки, которые оснащены двойным кольцом для увеличения площади бритья и большего комфорта для кожи. Сами ножи, отвечающие за процесс бритья, выполнены из высококачественной стали и сохраняют свою остроту на протяжении достаточно длительного времени. Корпус гаджета при этом защищён от брызг, плюс стоимость устройства должна порадовать потенциального покупателя.