В России за Samsung Galaxy Z Fold5 попросят 190 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры объявили цены на флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold5, который был представлен несколько часов назад. Итак, новинка обойдется в 190, 200 и 220 тысяч рублей за версии с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти. Покупатели смогут выбирать из черной, голубой и бежевой расцветок.

Напомним, что смартфон оснащается внешним 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2316:904 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, складным 7,6-дюймовым 120-Гц экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176:1812 пикселей и пиковой яркостью 1750 нит, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп, 10-Мп и 4-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, фирменной прошивкой One UI 5.1.1 на базе ОС Android 13 и защитой от воды (степень IPX8).
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