В Samsung Galaxy Z Fold4 будет уникальный сканер отпечатков пальцев

Новый патент указывает на то, что Samsung намеревается оснастить свой складной телефон Galaxy Z Fold4 датчиком отпечатков пальцев под дисплеем, но с одной изюминкой — он сможет сканировать с обеих сторон дисплея. Ранее ожидалось, что Z Fold3 будет оснащен датчиком отпечатков пальцев под дисплеем, как и обычные смартфоны Samsung Galaxy. Однако потребителей ждало разочарование, так как корейская компания решила использовать боковой сканер. Но если указанная технология действительно поставляется с Z Fold4, то Samsung будет внедрять сканер отпечатков пальцев под экраном таким способом, который ранее не применялся. Патент был подан 31 марта этого года во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO) на «Складное электронное устройство, способное обнаруживать отпечаток пальца хотя бы на части дисплея» и опубликован 7 октября 2021 года.

Патент описывает датчик отпечатков пальцев, расположенный таким образом, что его можно использовать как через экран внешней крышки, так и через складной внутренний экран. Это стало возможным благодаря размещению датчика под левой нижней половиной гибкого экрана. Между датчиками размещается небольшая печатная плата (PCB), которая, в свою очередь, подключается к основной печатной плате. Это открывает новую возможность биометрической аутентификации как в разложенном, так и в сложенном положении. Ничего подобного на рынке смартфонов пока что нет, так что функция и правда очень интересная.