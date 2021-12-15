В Таиланде сгорел крупный завод по майнингу криптовалюты

Те, кто все еще ищут графический процессор по себестоимости, который не устанавливается на предварительно собранный ПК, ждали, когда Ethereum откажется от своей модели доказательства работы, что должно снизить спрос на потребительские видеокарты. Однако этого не произошло — изначально ожидалось, что это произойдет где-то в этом году, но теперь авторы блокчейна говорят о том, что технология перейдет на новый формат в 2022 году. Также у информационного издания CityNews есть куча фотографий здания и повреждений, и сказать, что оборудование не подлежит ремонту, — значит ничего не сказать. Это значит, что кто-то в Таиланде в тот день потерял огромный прибыльный бизнес из-за того, что проводка просто не выдержала соответствующую нагрузку.