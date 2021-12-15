В Таиланде сгорел крупный завод по майнингу криптовалюты

Пожар в трехэтажном здании в Чиангмае, Таиланд, был вызван фермой по добыче криптовалюты. Издание CityNews сообщает, что 72 сервера были уничтожены в результате пожара, вспыхнувшего в пятницу, 3 декабря, при оценке местной полиции ущерба в 2 миллиона батов (примерно 60 000 долларов). К счастью, никто не пострадал, потому что никого не было в здании, но вполне возможно, что чертовски много графических процессоров потребительского уровня — тех, которые широко востребованы из-за продолжающейся нехватки кремния — были потеряны. Стоит напомнить, что в начале 2021 года на криптомайнерские фермы приходилось 25% покупок графических процессоров, что составляет около 700000 видеокарт высокого и среднего уровня.

Те, кто все еще ищут графический процессор по себестоимости, который не устанавливается на предварительно собранный ПК, ждали, когда Ethereum откажется от своей модели доказательства работы, что должно снизить спрос на потребительские видеокарты. Однако этого не произошло — изначально ожидалось, что это произойдет где-то в этом году, но теперь авторы блокчейна говорят о том, что технология перейдет на новый формат в 2022 году. Также у информационного издания CityNews есть куча фотографий здания и повреждений, и сказать, что оборудование не подлежит ремонту, — значит ничего не сказать. Это значит, что кто-то в Таиланде в тот день потерял огромный прибыльный бизнес из-за того, что проводка просто не выдержала соответствующую нагрузку.
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