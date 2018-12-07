В Watch Series 4 после обновления доступна электрокардиограмма

Когда Apple объявила о выпуске Watch Series 4 в сентябре, основное внимание было уделено способности smartwatch выполнять электрокардиограмму. Но функция была недоступна при запуске.

Теперь Apple активирует его в США через watchOS update 5.1.2. Обновление добавляет приложение ЭКГ для просмотра устройств Series 4 в штатах (где в настоящее время доступна ЭКГ), а также разблокирует нерегулярные предупреждения о частоте сердечных сокращений на всех устройствах Apple Watch от серии 1 до серии 4. Apple Watch будет пассивно считать ваш сердечный ритм в фоновом режиме и предупредит вас, если он обнаружит подозрительную активность. Что касается электрокардиограммы - Apple Watch Series 4 использует электроды в короне часов вместе со специальными светодиодами в кристалле под часами, чтобы прочесть электрические импульсы пальцем.