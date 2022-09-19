В iPhone 14 Pro неправильно работает камера

Сегодня на просторах интернета появилось множество видео и сообщений о том, что камера смартфона iPhone 14 Pro ведёт себя очень странно при записи видео. И в роликах, которые были опубликованы на просторах интернета, есть предостаточно подтверждений тому, что смартфон и правда начинает издавать странные звуки, у него в видоискателе начинаются какие-то сбои и так далее. Вскоре после этого сотрудники компании Apple заявили, что данная проблема является исключительно софтверной — сторонние приложения просто не адаптированы для данного аппаратного обеспечения, так что при попытке камеры стабилизировать картинку в кадре возникают проблемы. В компании заявили, что скоро патч с исправлениями будет выпущен, но сейчас лучше такие приложения не запускать, чтобы не повредить камеру.

И это на самом деле крайне странная ситуация, так как камера iPhone 14 Pro работает неправильно даже с достаточно популярными приложениями и социальными сетями. Получается, что производитель просто не тестировал смартфон перед релизом, не пробовал, как там работает камера и всё в таком духе. Учитывая, что стоимость базовой версии iPhone 14 Pro составляет 1000 долларов, хотелось бы за эти деньги получить что-то действительно качественное. Чтобы камера работала нормально, чтобы ничего не глючило и не вылетало. Но, видимо, в наше время даже покупка такого дорогого смартфона не может гарантировать пользователю надежность конструкции и аппаратного обеспечения.