В январе NVIDIA представит RTX 4060

Презентация NVIDIA прошла буквально два месяца назад, но до сих пор на рынке нет достаточного количества видеокарт, чтобы удовлетворить запросы аудитории. Причина достаточно простая — новое поколение видеокарт представлено только двумя моделями, которые относятся к флагманскому сегменту и даже с учётом рекомендованной цены стоят очень дорого. Но на деле та же RTX 4080 стоит заметно дороже рекомендованной цены — она уходит от 1500 долларов, а цена на RTX 4090 на деле стартует с отметки в 2000 долларов. Естественно, это сложно назвать доступными новинками, так что компания решила выступить на CES 2022 3 января и официально представить видеокарты нового поколения из более доступного сегмента — так говорят инсайдеры, которые ранее не ошибались.

Причина, по которой NVIDIA не представила видеокарты доступного уровня из новой линейки сразу, заключается в том, что на складах ещё достаточно много видеокарт серии RTX 30, которые бы просто никто не покупал, если бы была представлена та же RTX 4060 по цене RTX 3060 Ti, но с производительностью на уровне RTX 3070. Соответственно, компания NVIDIA дала своим партнёрам продать все остатки со складов, а теперь пришло время показывать видеокарты нового поколения. Правда, если рекомендованная цена новинок действительно будет низкой, то в продажу они всё равно поступят долларов за 500, а значит, ожидать прямо дешевых видеокарт не стоит — их не будет. Но если у вас давно было желание обновить ПК, то стоит подождать января.